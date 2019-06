La Nazionale si tinge di granata con Belotti e Sirigu

Belotti e Sirigu sono assoluti protagonisti nella bella vittoria della Nazionale ad Atene, giusto premio alla bella stagione dei granata

Per ritrovare due giocatori del Toro titolari e protagonisti in azzurro bisogna davvero tornare indietro negli anni. Quella granata è, con Chelsea e Juventus, la squadra più rappresentata nell’undici iniziale di Mancini, ulteriore attestato al lavoro di Mazzarri. Belotti ha disputato una gara generosa, e una sua stupenda giocata sulla fascia sinistra ha consentito a Barella di sbloccare il risultato, con il più facile degli appoggi. Sirigu non è stato certo costretto al super lavoro, ma nella ripresa ha salvato il risultato con una parata stupenda su Fortounis.

Belotti ha ritrovato la Nazionale dopo 9 mesi, e Mancini, che in questo periodo ha sempre spronato il Gallo ha dare di più, lo ha subito rilanciato tra i titolari. Il centravanti granata, preferito al capocannoniere del campionato Quagliarella, ha ripagato il ct con una prestazione delle sue, spendendosi per i compagni e risultando determinante per la vittoria. La seconda parte della stagione alla corte di Mazzarri ha restituito il migliore Belotti, e ora difficilmente la Nazionale potrà fare a meno di lui.

Al contrario Sirigu non ha fatto altro che confermare in azzurro lo straordinario rendimento mostrato da quando veste la maglia del Toro. La sfida a Donnarumma per una maglia da titolare è lanciata, e martedì a Torino contro la Bosnia toccherà di nuovo al sardo difendere la porta della Nazionale. Più difficile il compito per Belotti, che ha speso molto ieri sera, e che potrebbe invece lasciare spazio a Quagliarella, Immobile o Kean, per trovare poi spazio nella ripresa. Senza dimenticare Izzo, che anche martedì rappresenterà la prima alternativa in difesa per Mancini. Il Toro è tornato quindi a recitare un ruolo importante anche in azzurro, ma l’obiettivo è quello di crescere ancora, per scalare la classifica e contribuire ancora di più alle fortune delle squadre azzurre.