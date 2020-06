La rinascita di Bernardeschi grazie…ad un video: il retroscena

Bernardeschi rivitalizzato grazie a un video: il curioso retroscena. Così Sarri è riuscito a rigenerare il 33 bianconero

L’ottima prestazione di Bernardeschi con il Bologna da esterno offensivo di destra ha finalmente rilanciato le quotazioni del 33 bianconero che, secondo Gazzetta, sarebbe dovuto partire titolare anche con in Napoli in finale di Coppa Italia. Poi Sarri all’ultimo ha optato per Douglas Costa.

Proprio il tecnico avrebbe mostrato al 33 un video a lui dedicato, in cui gli mostrava i movimenti da fare. Video che, evidentemente, ha sortito sul giocatore l’effetto sperato.