Il Pipita Higuain si aggrappa alla Juventus. L’argentino vuole restare in bianconero ma la Roma è in forte pressing

Gonzalo Higuain ha trovato il gol nella prima apparizione con la maglia della Juve, in amichevole contro il Tottenham. Il centravanti spera di convincere la Juve, la situazione in attacco in questo momento è fluida.

La Roma, secondo La Gazzetta dello Sport, insiste ed è alla finestra: possibile un prestito con obbligo di riscatto. Ma va convinto il giocatore che in Italia, tramite il fratello, ha fatto sapere di voler giocare solo con i bianconeri.