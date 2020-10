Lammers e la suola: l’Atalanta si innamora – VIDEO

Il nuovo gioiello dell’Atalanta Sam Lammers ha subito mostrato le sue qualità: suolata mancina degna di un giocatore di futsal e gol in diagonale

Sam Lammers è un olandese purosangue e se Gian Piero Gasperini ha azzardato il paragone con Van Basten, qualcosa di speciale dovrà pur esserci. Il nuovo gioiello pescato dall’Atalanta, e dal suo sapiente lavoro di scouting, ieri ha deliziato il pubblico bergamasco con una rete da urlo: suolata mancina utilizzata come dribbling e destro in diagonale.

In una frazione di secondo esempio di tecnica tutt’altro che fine a se stessa, come invece spesso, nel passato, è stata considerata la giocata di suola. Una finalizzazione in perfetto stile futsal, l’ennesimo spot propedeutico all’avvicinamento dei due mondi.

D’altro canto, l’utilizzo della suola inizia a rivestire un ruolo sempre più importante anche nel mondo del calcio, basterebbe ascoltare le considerazioni del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi sullo sfruttamento della suola quale “trappola” per attirare la pressione avversaria (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO) per rendersene conto una volta di più.

