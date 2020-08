Frank Lampard, manager del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Bayern Monaco

«Il risultato non è bello, ma siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento e siamo stati alla loro altezza. Non si può mai essere contenti dopo una sconfitta. Ci sono molte cose su cui lavorare, ma non può succedere da un giorno all’altro».