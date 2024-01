Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato a margine dell’evento “Un uomo, un campione, Gianluca Vialli”

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato a margine dell’evento “Un uomo, un campione, Gianluca Vialli“. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Luca è stata la prima persona che ho chiamato nel momento in cui mi hanno chiesto la disponibilità per diventare presidente della Sampdoria. Prima di accettare parlai con lui che conosceva alla perfezione tutta la struttura, l’aveva studiata nel 2019. Mi ha detto di fare quello che sentissi e così feci. Con Luca ho sempre parlato perchè lui voleva sapere e io chiedevo consigli perchè il suo sogno era ancora in piedi.

Ha sempre creduto, fino all’estate del 2022 di poter diventare presidente della Sampdoria e a lui dicevo sempre che gli stavo tenendo in caldo la sedia. Volevamo costruire una Sampdoria con i valori di quel tempo riportati ovviamente 30 anni dopo. Ci sono state tante telefonate notturno, quando si liberava da impegni lavorativi e familiare ci sentivamo una volta a settimana. Il suo rammarico principale fu quello di non poter diventare presidente della Sampdoria».