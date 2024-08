Laporta Barcellona: «Va bene il mercato, ma per noi ESSENZIALE sviluppare i talenti della CANTERA»

Le parole di Joan Laporta, presidente del Barcellona, dopo la vittoria in amichevole a New York con il Real Madrid

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, dopo la vittoria in amichevole negli USA contro il Real Madrid ha parlato nel corso di un evento a New York dove era presenta anche il sindaco della città americana Erik Adams, esaltando il progetto della Masia.

«Dobbiamo dare importanza a come abbiamo vinto. Abbiamo dato una buona immagine del nostro club e questa è la cosa più importante. Siamo la società sportiva di maggior successo al mondo. Lo sport ci unisce e ci permette di condividere gli obiettivi con i nostri tifosi. Qui promuoviamo i giovani e sviluppiamo il talento, che per noi è la cosa più importante. Siamo molto orgogliosi perché dietro c’è del lavoro. Poi certo, andiamo anche sul mercato per prendere dei buoni giocatori, ma per noi è essenziale generare talento».