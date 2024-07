Lautaro Inter, Klinsmann: «Un FENOMENO, con testa da LEADER e RESPONSABILITA’. Ma anche TAREMI sa fare tutto. Il prossimo è un anno infinito, ecco COSA succederà…»

Inter, l’ex Jurgen Klinsmann incorona Lautaro: «Negli ultimi due anni è cresciuto in modo esponenziale, straordinario»

Jurgen Klinsmann è stato un attaccante della Germania e dell’Inter. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato a proposito del reparto offensivo che Simone Inzaghi adesso avrà a disposizione.

LAUTARO – «Fenomeno. Negli ultimi due anni è cresciuto in modo esponenziale, straordinario. Sta correndo a cento all’ora, e il bello è che si è meritato tutto, come se dopo aver vinto il Mondiale del 2022 si fosse sbloccato in modo definitivo. Per l’Inter resta indispensabile».

COSA COLPISCE DI PIU’ – «La capacità di segnare in qualsiasi modo e da ogni posizione. In più, ha l’atteggiamento giusto. È logico che una punta come lui, dopo aver vinto lo scudetto, non ami stare in panchina, ma anche se lì davanti c’è sempre il miglior Messi, ogni volta che entra dà il massimo. Ha una testa da leader e responsabilità».

L’IMPORTANZA DI INZAGHI – «Nel modo più assoluto. L’ha capito più di tutti. Quando l’allenatore e la punta trovano il giusto feeling, succede quello che è successo: capocannoniere, scudetto e seconda stella. Simone, con Lautaro, ha fatto un lavoro straordinario».

TAREMI – «Mi piace molto. Quando c’è da segnare, segna. L’ha sempre fatto. E poi sa anche giocare per la squadra e fare assist. Lui e Lautaro insieme li vedo bene».

IL PROSSIMO ANNO DI LAUTARO – «Un anno infinito. A fine stagione ci sarà anche il Mondiale per club, ma non avrà problemi. La fascia gli ha dato responsabilità. L’argentino è un campione assoluto, si può collocare serenamente tra i più forti al mondo nel suo ruolo».

