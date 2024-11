Lautaro Martinez eguaglia Maradona in Nazionale

L’Argentina si gode un Lautaro Martinez ritrovato: sua la rete decisiva contro il Perù per le Qualificazioni al Mondiale

Dopo un Mondiale al di sotto delle aspettative nonostante la vittoria finale, Lautaro Martinez si sta riprendendo l’Argentina. L’attaccante dell’Inter è stato il protagonista assoluta nella Copa America conquistata mesi fa e da lì non si è mai fermato.

Lautaro ha infatti deciso la sfida contro il Perù per 1-0 con una rete bellissima in acrobazia su assist dell’immenso Messi. Per Lautaro è il 32esimo gol con la maglia dell’Albiceleste, eguagliando così Maradona.