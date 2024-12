Lautaro Martinez ha le idee chiare: «La mentalità deve essere quella di vincere. Bove? Gli mando un forte abbraccio»

Il numero 10 dell’Inter, Lautaro Martinez ha parlato così degli obiettivi dei nerazzurri ed è tornato sull’episodio accaduto a Bove

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Gran Galà del Calcio AIC. Ecco le parole del numero 10 nerazzurro:

BOVE – «C’è stata tanta angoscia e preoccupazione, è stato un momento brutto da vivere. L’importante è che il ragazzo sta bene, ho sentito i compagni argentini della Fiorentina e Raffaele Palladino che ci ha ringraziato per il gesto. Ma per noi quando è successo il fatto era finita lì, l’importante è la salute di Edoardo. Gli mando un forte abbraccio».

RECUPERI E PREOCCUPAZIONE – «Non lo so, dobbiamo pensare di partita in partita. Non si sa ancora nulla sulla data ma dobbiamo adeguarci a questo calendario ristretto come stiamo facendo. Si gioca troppo ma ci adeguiamo perché è il nostro lavoro scendere in campo e dare il massimo. Cercheremo di essere concentrati di partita in partita, poi vedremo quando si recupererà».

ALZARE L’ASTICELLA – «Si fa alzando il livello, come dico sempre. I compagni devono spingere, questa è l’unica maniera di crescere. La scorsa stagione è stata bellissima, di grande soddisfazione: abbiamo vinto la seconda stella che è il nostro principale obiettivo. Ora godiamoci questa serata e pensare a cosa succede quest’anno».

CAMPIONATO E CHAMPIONS – «Si parla sempre, siamo gli stessi dell’anno scorso più quattro nuovi ragazzi che ci stanno dando una grandissima mano. Sanno che qui dal primo momento che sono entrati nello spogliatoio la mentalità deve essere quella di vincere. Quello è il nostro obiettivo, portare trofei all’Inter come stiamo facendo».

