Lautaro Martinez: «Contento di essere tornato al gol; ecco quali sono i nostri obiettivi per il 2025»

Le parole di Lautaro Martinez, capitano e attaccante dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in trasferta contro il Cagliari

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro il Cagliari. Di seguito le parole del capitano nerazzurro.

IL RITORNO AL GOL – «Sisi, sono contento principalmente perché abbiamo affrontato per le sue cose e per noi questa vittoria era molto importante prima di andare a Riyadh a fare la Supercoppa. Per noi era importante fare risultato, poi anche il gol è importante. Come dico sempre l’importante è che vinca l’Inter, se arriva il gol meglio ancora».

BUONI PROPOSITI PER IL 2025, VINCERE TUTTO? – «Sì, sicuramente. Noi lavoriamo, scendiamo in campo e ci alleniamo per questo, per portare trofei all’Inter. L’importante è che ognuno che scende in campo faccia il lavoro che chiede il mister, siamo un gruppo straordinario che lotta per il compagno che ha affianco, è questa la cosa principale che ci diciamo nello spogliatoio. Dobbiamo continuare così e fare il 2025 per come abbiamo fatto il 2024»