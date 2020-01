Lautaro Martinez ha parlato dell’ottimo momento suo e dell’Inter: «Il campionato è tra gli obiettivi che ci siamo prefissati»

Intervistato da Tyc Sports, un canale televisivo argentino, Lautaro Martinez si è espresso sul suo momento di forma all’Inter

INTER – «Abbiamo fallito la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma sappiamo di avere obiettivi molto importanti. In Serie A stiamo facendo molto bene, c’è l’Europa League, siamo andati avanti in Coppa Italia: ci sono traguardi che ci faranno migliorare»

CONTE – «Molte cose sono cambiate, è arrivato un nuovo allenatore che vive la partita in modo speciale. Ci ha trasmesso tanto dal primo giorno, ha convinto i giocatori e le persone che lavorano qui a dare il meglio. E i risultati sono visti»

LUKAKU – «Lukaku mi aiuta molto, è un giocatore che – in campo e fuori – è molto importante: una persona molto brava e che mi aiuta. Sono molto felice di aver incontrato questo tipo di persona e giocatore»

JUVENTUS – «La Juventus è una squadra che gioca a calcio molto bene, ha giocatori importanti; noi vogliamo fare del nostro meglio, c’è il campionato tra gli obiettivi che ci siamo prefissati»

NAZIONALE – «Quello che faccio nell’Inter mi torna utile per la Nazionale. Devo lavorare ogni giorno per poter indossare la maglia dell’Argentina. Scaloni ha fiducia in me, mi ha convocato ogni volta: questo è importante. Giocare con Messi e Aguero è una grande gioia perché fanno crescere il calcio argentino. Quello che stanno dimostrando con la loro grande carriera è incredibile. Spero di riuscire a ottenere anche io quello che hanno raggiunto loro»

BARCELLONA – «Oggi difendo la maglia dell’Inter, sono molto felice qui, la gente mi ama. Se ci sono questi rumors, significa che sto facendo bene le cose e devo proseguire su questa strada. È la mentalità che ho quando vado a dormire. Sono molto calmo, molto felice e a mio agio all’Inter»