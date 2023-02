L’avvocato fa tremare la Sampdoria: «A rischio il titolo sportivo»

Le parole di Eduardio Chiacchio, esperto in diritto sportivo, sulla situazione societaria della Sampdoria. I dettagli

Di seguito le parole dell’avvocato Eduardio Chiacchio a La Repubblica sulla Sampdoria.

FALLIMENTO – «Nel momento in cui la società porta i libri in tribunale risulta molto difficile mantenere il titolo acquisito con i risultati sportivi. In caso di dichiarazione di fallimento del club, il giudice delegato può autorizzare l’esercizio provvisorio e la società continua l’attività. Al termine dell’esercizio provvisorio, un eventuale nuovo sodalizio può contattare la curatela fallimentare al fine di usufruire del titolo sportivo, provvedendo al pagamento preventivo di tutti i debiti sportivi».

TITOLO SPORTIVO – «Una volta risolte queste pendenze, dovrà acquisire la società dal Tribunale e quindi potrà chiedere alla Figc la concessione del titolo sportivo. Ricordiamo che il titolo sportivo appartiene sempre e soltanto alla Figc. La principale condizione da adempiere è il pagamento dei debiti sportivi».