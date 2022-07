Lazio, Acerbi atteso in ritiro ma con le valigie pronte

Acerbi è atteso ad Auronzo di Cadore per iniziare il suo ritiro con la Lazio, ma le valigie restano pronte per andare

Francesco Acerbi è atteso per oggi al ritiro di Auronzo di Cadore con la Lazio. Il centrale, dopo il periodo di vacanze aggiuntive per la Nazionale, è pronto a tornare ad allenarsi.

L’arrivo con le valigie sempre pronte per andare via visto che la sua voglia è quello di lasciare i biancocelesti. La richiesta di Lotito alta per l’età anagrafica del giocatore e anche per questo sia Milan che Juve avrebbero un attimo frenato per il centrale. Lo riporta il Corriere dello Sport.