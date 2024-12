Capitan Stromberg sbanca l’Olimpico e i nerazzurri volano: Lazio Atalanta 1988 1989

Lazio Atalanta, la vittoria importante del 1989 siglata da capitan Stromberg: un successo decisivo per l’arrivo in Coppa UEFA

A Roma contro la Lazio l’Atalanta può contare su un gruppo compatto e maturo, ma anche della presenza di capitan De Roon: ritornato dopo la squalifica. L’erede naturale di Stromberg, proprio quello stesso Stromberg che portò la Dea al successo ai danni dei biancocelesti nel 1988

Nerazzurri nel pieno della partenza sprint: 6 risultati utili consecutivi di cui due vittorie contro Milan e Bologna, con gli uomini di Mondonico trascinati da Evair. Dall’altra anche una Lazio in piena partenza sprint.

La partita sembra prendere la via della monotonia, ma gli animi si scaldano nel momento in cui Mondonico viene espulso per un fallo non dato ai danni dell’attaccante Madonna e quando Rizzolo colpisce la traversa contro una Dea per il momento puntata a fare contropiede.

Nella ripresa però i nerazzurri vengono fuori prima con una conclusione di Nicolini e poi con una bella azione Fortunato-Evair-Pritz e infine Stromberg a portare in vantaggio l’Atalanta. Dall’altra la Lazio non impensierisce se non con un tiro del futuro allenatore nerazzurro Angelo Gregucci, poi nulla di più: la Dea vince, sogna l’Europa, ma è ancora troppo presto per dirlo.