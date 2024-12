Lazio-Atalanta, Polverosi: «Due squadre vere, ma c’è una differenza…»

L’analisi di Alberto Polverosi, noto giornalista, sulla sfida di Serie A tra Lazio-Atalanta. Tutti i dettagli in merito al pareggio

Alberto Polverosi ha commentato l’1-1 tra Lazio-Atalanta nel suo editoriale sul Corriere dello Sport.

LA PARTITA – «Si sono divise la partita e il risultato, primo tempo della Lazio finito sull’1-0, secondo dell’Atalanta finito sull’1-1. La partita è stata davvero bella, equilibrata nel suo squilibrio, perché 45′ tutti di un colore e altri 45′ tutti di un altro colore danno l’idea di qualcosa di straordinario. Questa partita l’hanno giocata due squadre vere, convinte dei propri mezzi, due squadre fortemente orientate verso la parte più alta della classifica».

DIFFERENZA – «La differenza è che oggi l’Atalanta è un prodotto finito, quello della Lazio è appena iniziato, la squadra di Gasperini ha la certezza della propria dimensione, quella di Baroni la sta per trovare. Non era semplice tornare sul campo dove la volta precedente ne aveva presi sei, la Lazio dentro ha una bella forza e ieri ha cancellato il trauma del 6-0 interista. Pur interrompendo la striscia di undici vittorie di fila, la Dea da ieri è di nuovo in testa al campionato, ma i laziali sono ben dentro la lotta, hanno i mezzi per mantenere questo ritmo».

MILAN-ROMA – «Stasera la Roma gioca a San Siro contro il Milan la sfida fra le grandi deluse, i laziali la guarderanno in tv. Domenica, nel derby, per sfidarli al livello mostrato nel primo tempo di ieri sera la squadra di Ranieri dovrà superare, e non di poco, se stessa. La speranza per la Roma è che sia vera la Lazio della ripresa».