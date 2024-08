Lazio, parla Baroni: «Provo questa emozione, ecco perché Dia»

Conferenza stampa Baroni: il tecnico parla alla vigilia della sfida al Venezia, ecco le dichiarazioni del nuovo allenatore della Lazio

Vigilia di campionato per la Lazio, con il mister Marco Baroni che presenta in conferenza la sfida al Venezia. Le dichiarazioni ai giornalisti presenti.

COME ARRIVA LA LAZIO AL DEBUTTO – «Arriviamo bene, abbiamo recuperato anche qualche giocatore. Purtroppo c’è stato questo piccolo problema con Gila, ma la squadra sta bene. Siamo pronti da questo punto di vista. Il campionato è il solito bellissimo campionato, sempre difficile e dove noi dovremo essere assolutamente all’altezza».

EMOZIONI DA DEBUTTO – «Il bello del mio lavoro è che mi alzo ogni mattina emozionato. Cerco di trovare motivazioni con me stesso, quando fai qualcosa che ami hai sempre un po’ di emozione. In questo momento c’è grande concentrazione, anche emozione di partire alla prima di campionato davanti ai nostri tifosi. Ci sono tutte queste sensazioni belle che poi si traducono in concentrazione nel lavoro della squadra».

A CHE PUNTO E’ LA LAZIO – «Il nostro lavoro è una crescita continua, si è cambiato qualcosina. Quando ho parlato dell’obiettivo principale è quello di creare un’identità forte, di una squadra dove tutti lavorano insieme al gioco collettivo. Questa è la cosa che mi piace e che vogliamo portare avanti. Il concetto che mi piace è vedere una squadra che ha grande partecipazione, che è centrata, si spende e dà tutto per se stessa e per i tifosi. Mi piace vederlo nella mia squadra, questo non deve mai mancare. E poi all’interno ci sono i miglioramenti che dovremo fare. A me non piace molto parlare di tempi, il tempo è domani e io vivo ora. Non guardo molto lontano, però mi aspetto già le cose su cui abbiamo lavorato insieme».

PERCHE’ LA SCELTA DIA – «La Lazio è stata alla ricerca di giocatori bravi e Dia è uno di questi. Quando abbiamo portato dentro Noslin c’era anche Immobile oltra a Taty. Non ci cambia molto, la cosa importante è portare dentro giocatori bravi. Dia sa fare gol, lo ha dimostrato. Ha mobilità, non dà punti di riferimento e a me questi piace, ne eravamo alla ricerca. Serve grande mobilità anche in mezzo al campo, lui è uno di questi bravi che ci può dare una grande mano».

LAZIO GIA’ COMPLETA PER GLI ALTI LIVELLI – «Io guardo i nomi che sono con me in squadra, lavoriamo su questi. Poi con la società c’è un confronto diretto sempre. Per adesso siamo questi, andiamo avanti con questi».

