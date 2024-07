Lazio, Baroni SPACCA lo SPOGLIATOIO: ecco la SCELTA

L’avventura di Baroni alla Lazio inizia subito in salita: la rottura dello spogliatoio è dietro l’angolo dopo la decisione presa

Sarà tutt’altro che semplice l’esperienza di Marco Baroni alla Lazio. L’ex allenatore del Verona ha preso una decisione importante all’interno dello spogliatoio che avrebbe fatto discutere, secondo Il Messaggero.

La scelta di nominare Zaccagni capitano dopo la partenza di Ciro Immobile al Besiktas ha provocato il disappunto di Cataldi, che ora potrebbe addirittura partire, e di altre figure importanti per via anche delle voci sul mercato in uscita.