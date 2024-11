Lazio Bologna, Mihajlovic jr: «È la partita di papà»

Il figlio di Sinisa Mihajlovic, Miroslav, ha parlato della partita tra Lazio Bologna. Ecco le sue parole

Miroslav Mihajlovic, figlio di Sinisa, lavora come collaboratore tecnico dell’Under 15 del Bologna e ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida tra la Lazio e i felsinei.

PAPÀ SINISA – «E’ la gara di papà. Sarò all’Olimpico. E mi ci vorrebbe una di quelle sciarpe doppie. Io sono nato e cresciuto laziale – prosegue Miro -, lo sono da quando ero bambino, si sa, ma anche il Bologna è dentro la famiglia Mihajlovic: per quel tantissimo che ha fatto con e per papà e per l’opportunità formativa che sta dando a me. Il cuore è diviso, come… quella sciarpa. Ora come ora dico “Vinca il migliore”. Sarò neutrale dai”»

ALLENARE – «Allenare per me è un po’ essere con lui, ma preferisco essere trattato come un ragazzo di 23 anni che sta imparando. Cosa vorrei trasmettere ai ragazzi che alleniamo? Il divertimento: se fra cinque anni rivedrò uno di loro e mi dirà che si è sempre divertito nell’allenarsi, beh, io proverò una grande soddisfazione personale. E anche a questo aspetto papà dava molta importanza: era duro quando c’era da esserlo ma il calcio è un gioco e lui offriva tanto e chiedeva impegno, passione, divertimento, coraggio. Cuore»