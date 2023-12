All’Olimpico, il match valido per la 14esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Olimpico, Lazio e Cagliari si affrontano nel match valido per la 14esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Lazio-Cagliari 1-0 LIVE: sintesi e moviola

L’arbitro fischia l’inizio, cominciata Lazio-Cagliari!

3′ Ottimo recupero di Azzi su Isaksen che devia il cross pericoloso in angolo

8′ GOL LAZIO – Lazzari tiene in gioco la palla sulla linea di fondo in contrasto con Hatzidiakos, palla al centro e da pochi passi Pedro spedisce in porta

12′ Altro errore di Hatzidiakos che stoppa male la palla facendosela scippare da Isaksen, intervento in ritardo del greco e primo giallo del match

13′ Gran parata di Scuffet sulla punizione dal limite di Luis Alberto

19′ Girata di testa di Lapadula, palla alta sopra la porta di Provedel

22′ Gran parata di Scuffet che a tu per tu con Pedro resta in piedi e con la mano di richiamo nega il raddoppio biancoceleste

25′ Arbitro al VAR per un fallo di Makoumbou su Guendouzi che potrebbe essere da ultimo uomo

26′ Cagliari in dieci uomini, rosso diretto per Makoumbou per fallo da ultimo uomo

35′ Lazio totalmente al comando del gioco

45′ FINE PRIMO TEMPO

45′ INIZIA IL SECONDO TEMPO

50′ Calcia dalla distanza Cataldi, palla debole e centrale ben raccolta da Scuffet

51′ Immobile in area salta Zappa con una finta, sinistro incrociato e palla larga di pochissimo

67′ Patric salva tutto, punizione tagliata di Oristanio con la palla indirizzata verso Goldaniga ma il centrale spagnolo devia in angolo

71′ Occasione Lazio – Cross di Isaksen, mischia in area con Kamada che trova la zampata ma ancora Scuffet a dire no

82′ Gli allenatori giocano le ultime carte dalla panchina

91′ Miracolo Provedel! Cross di Luvumbo per la testa di Pavoletti ma il portiere laziale compie una grandissima parata

TERMINA LA GARA

Migliore in campo: a fine partita

Lazio-Cagliari 1-0: risultato e tabellino

RETI: 8′ Pedro

AMMONITI: 12′ Hatzidiakos

ESPULSI: 26′ Makoumbou

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella (45′ Cataldi), Luis Alberto (57′ Kamada); Isaksen (82′ Vecino), Immobile (69′ Castellanos), Pedro (69′ Felipe Anderson). A disposizione: Mandas, Sepe; Hysaj, Pellegrini, Ruggeri; Basic, Vecino. Allenatore: Sarri

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos (32′ Sulemana), Goldaniga (82′ Nandez), Dossena; Zappa, Makoumbou, Prati (88′ Pavoletti), Azzi; Viola (45′ Oristanio); Petagna, Lapadula (32′ Luvumbo). A disposizione: Radunovic, Aresti, Mancosu, Deiola, Pereiro, Jankto, Wieteska, Augello, Obert, Shomurodov. Allenatore: Ranieri