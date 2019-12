Lazio, Parolo in scadenza il Parma lo mette nel mirino

Lazio, ancora tutto da decidere il futuro di Marco Parolo che ha un contratto in scadenza a giugno

Marco Parolo è uno dei senatori della Lazio e anche uno dei protagonisti dell’ultima vittoria nella Supercoppa. Mister Inzaghi non lo schiera più titolare ma è una delle seconde linee più affidabili sulle quali può contare il tecnico.

Il calciatore ha il contratto in scadenza e il suo futuro è ancora tutto da decidere. Intanto, come riporta La Gazzetta di Parma, il club sarebbe interessato all’acquisto del biancoceleste e avrebbe già provato a sondare il terreno in merito.