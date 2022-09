Lazio, Capello: «Sarri ha detto delle cose molto gravi»

Le parole di Fabio Capello dopo le dichiarazioni di Sarri sugli arbitri: «Non puoi dire una cosa del genere e finirla lì»

Ospite a Sky, Fabio Capello ha commentato in questi termini le parole di Sarri dopo Lazio-Napoli:

«Le dichiarazioni di Sarri? Sono molto forti. Dice: “Ce lo dicono”, dica chi gli ha detto che gli arbitri sono prevenuti. Non puoi dire una cosa del genere e finirla lì. Secondo me l’affermazione è grave. La spinta di Kim su Luis Alberto? I giocatori ormai si buttano per terra al minimo contatto. Si è buttato sperando che l’arbitro intervenisse. Era una spintarella, tante ce ne sono in area di rigore durante i calci d’angolo e di punizione».