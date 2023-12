Lazio, caso Vecino: confronto con Martusciello, ancora fuori

Lazio, la ricostruzione del caso Vecino: scontro con Martusciello? L’uruguaiano potrebbe saltare anche il Verona

Clima teso in casa Lazio per quanto riguarda il caso Vecino. C’è stato un confronto acceso domenica a Formello fra il centrocampistae Martusciello: «Sono sempre stata una persona sincera, diretta, che dice quello che pensa, ma ho la coscienza pulita perché non ho mai mancato di rispetto a nessuno». La storia Instagram pubblicata ieri dall’uruguagio.

Eppure i suoi toni e modi esagerati con il vice di Sarri non sono stati tollerati dalla società, che non ha digerito nemmeno questo sfogo. E infatti il ds Fabiani, d’accordo con Lotito, dopo averlo punito con l’esclusione per “motivi disciplinari” dagli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa, potrebbe far proseguire il provvedimento: «Accetto la decisione e voglio tornare al più presto». In teoria, lunedì gli era stato comunicato il rientro sabato pomeriggio contro il Verona. Lo riporta Il Messaggero.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM