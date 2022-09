Lazio, Cataldi e la squalifica: «Non ho inveito contro l'arbitro, non ci siamo nemmeno parlati...»

Il centrocampista della Lazio Cataldi è tornato sulla squalifica nei suoi confronti per proteste nei confronti dell’arbitro

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, attraverso il proprio profilo Instagram è tornato sulla squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo per delle espressioni blasfeme nei confronti dell’arbitro al termine della partita contro il Napoli.

LE PAROLE – «Dispiace non poterci essere la prossima partita, a tal proposito ci tengo a precisare che sono una persona corretta, che accetta le decisioni arbitrali, e al termine di Napoli-Lazio non ho inveito contro il direttore di gara. Anzi, a dire la verità non abbiamo nemmeno avuto modo di parlarci, poiché le mie considerazioni le stavo scambiando con un dirigente della mia società».

