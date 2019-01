Lazio, dall’Inghilterra confermano: il Chelsea ha accettato l’offerta per Zappacosta

Dall’Inghilterra confermano: il Chelsea ha accettato l’offerta biancoceleste per Davide Zappacosta

La Lazio può sorridere. Come informano dall’Inghilterra, il Chelsea avrebbe accettato l’offerta da 13 milioni di euro presentata dai biancocelesti per Davide Zappacosta. Si avvicina, quindi, il ritorno in Italia dell’ex esterno granata che ha trovato pochissimo spazio fino a questo momento nelle gerarchie di Sarri. Probabile che nei prossimi giorni ci sia l’accelerata decisiva per chiudere l’affare.