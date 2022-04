Lazio, Condò avverte: «Non discuti Sarri sapendo questi presupposti»

Paolo Condò ha parlato nello studio di Sky Sport nel pre partita di Spezia-Lazio: ecco cosa ha detto il giornalista

LE PAROLE – «Non è giusto discutere Sarri. Se lo prendi non vuoi vivacchiare, vuoi far fare un salto di qualità alla tua squadra. Per puntare la Champions League, si sono viste numerose cose positive. A me è piaciuta la Lazio, ma Sarri presuppone ulteriori investimenti e se non sei in grado di farli non ha molto senso prenderlo».