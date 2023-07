Lazio, contatto diretto tra Lotito e Paredes: qual è la situazione

Contatto diretto tra Lotito e Paredes per parlare del trasferimento dell’argentino ai biancocelesti: le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Claudio Lotito avrebbe contattato direttamente Leandro Paredes per convincerlo ad unirsi alla Lazio, in cerca di un metronomo per il centrocampo.

L’argentino potrebbe partire a costi contenuti dal PSG, lì dove non è più considerato parte del progetto tecnico. Si cerca l’intesa con l’argentino prima di trattare con i francesi, ma la disponibilità del giocatore a tornare in Italia sarebbe totale.