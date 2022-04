Lazio, il post Milinkovic arriva dalla Francia: ecco chi è

Calciomercato Lazio, Igli Tare ha individuato il profilo perfetto per la sostituzione di Milinkovic: ecco di chi si tratta

La Lazio è già al lavoro per la ricerca dell’erede di Milinkovic-Savic, destinato all’addio a giugno. Come riportato dal Messaggero, il nome in pole sulla lista di Tare è quello di Benjamin Bourigeaud, mezz’ala di 28 anni del Rennes.

La scadenza del contratto coi francesi, che lo valutano 15 milioni di euro, è fissata al 30 giugno del 2023. In questa stagione ha già segnato 9 gol e servito 12 assist. L’alternativa risponde al nome di Loftus-Cheek, in scadenza nel 2024 col Chelsea, può partire in prestito o comunque ad un prezzo non altissimo. Per Tare è arrivato il tempo delle scelte.