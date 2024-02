Lazio Immobile: «Vittoria per Sarri; 200 gol? Ora mi sento libero»

Le parole di Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio, dopo la vittoria dei biancocelesti contro il Cagliari

Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Settimana impegnativa a livello mentale, abbiamo saputo reagire. Volevamo stare vicino al mister per le tante cose che gli sono successe extracalcio. Abbiamo fatto una bella partita e dato una risposta alle tante voci da fuori. Per la squadra vittoria importante, il Cagliari in casa è una signora squadra».

200 GOL – «Le 200 reti mi rendono orgoglioso, se ricordo da dove sono partito… Da Cagliari a Cagliari si è chiuso un cerchio ma sono pronto ad aprirne un altro. Sono numeri belli e importanti, ringrazio gli allenatori e i tanti compagni di squadra forti che ho avuto. Enorme soddisfazione per me e la mia famiglia. Traguardo che ricorderò per sempre».

GOL PIU’ BELLO – «Quello di tacco proprio al Cagliari. Poi sono affezionato a tutti i gol, mio padre mi ha insegnato che farne non è semplice. Anche il gol al Napoli che mi ha regalato la scarpa d’oro. Ancora non metto bene a fuoco ma sono felicissimo. Vedere Baggio e Di Natale, sono tutti stati grandi campioni. Io non guardo molto le statistiche, le guarderò quando ho smesso. Essere a 199 mi metteva pressione, ora sono libero di testa. Voglio arrivare più in alto possibile».

ALLENATORI – «Io credo che tutti gli allenatori che ho avuto hanno influito, sia in positivo che in negativo. Le cose più belle le ho fatte con Inzaghi, anche il primo anno con Sarri bellissimo».

DEDICA – «Messaggio di mia moglie mi ha emozionato, poi mia mamma e mio fratello. Il record è per la mia famiglia, mi sono sempre stati vicino».

