Lazio, TERMINATO l’incontro con Tudor: parti ancora DISTANTI, si valuta una CLAMOROSA ipotesi

Le ultime sul futuro di Igor Tudor come allenatore della Lazio nella prossima stagione. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, c’è stato un nuovo incontro tra Igor Tudor e la dirigenza della Lazio nelle ultime ore. Il tema è stato ovviamente il futuro, su cui rimane però la distanza tra le parti.

Sulle strategie di mercato, infatti, non c’è nessuna novità significativa e quindi le parti rimangono distanti. Nei prossimi giorni ci sarà comunque un nuovo aggiornamento con la società che però ha percepito i dubbi dell’allenatore croato. Per questo i biancocelesti hanno iniziato a valutare nuovi possibili allenatori, con i nomi di Italiano e Baroni in pole. Per Tudor ci sarebbe invece l’opzione Bologna in caso di addio dalla Lazio.