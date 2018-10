Lazio-Inter, prova di forza dei nerazzurri: adesso sono secondi in Serie A

L’Inter vola in classifica dopo la vittoria sulla Lazio: gli uomini di Spalletti sono secondi in classifica, a 6 lunghezze dalla Juventus

La classifica parla chiaro: Juventus capolista a 28 punti, Napoli e Inter all’inseguimento a 6 lunghezze di distacco. Ma i nerazzurri non vogliono essere definiti l’anti Juve, come hanno ammesso Icardi e Spalletti nel post partita contro la Lazio. Magari alla fine avranno ragione loro, però è innegabile la forza di questa Inter che è arrivata alla sesta vittoria di fila in campionato, vincendo 3-0 con i biancocelesti. A Roma, poi, in casa della Lazio, si tratta del secondo successo di fila ed è impressionante il modo in cui è arrivato: la squadra di Spalletti, che aveva tutto da perdere, viste anche le condizioni climatiche, in campo è stata padrona dall’inizio alla fine, con il solito Icardi cinico in fase di finalizzazione e Brozovic sempre più a suo agio nella posizione di regista. È stata anche la prima da presidente di Steven Zhang, che a fine incontro ha dichiarato: «Vittoria importante: in campo si è visto il lavoro svolto durante la settimana. A maggio mi ero emozionato, sono tornato per vivere ancora queste emozioni».