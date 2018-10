La decima giornata di Serie A si chiude con il big match dell’Olimpico tra Lazio ed Inter. La gara promette spettacolo, dato che di fronte ci sono due squadre di alta classifica con i nerazzurri al terzo posto ad un solo punto di vantaggio dai biancocelesti. Entrambe le compagini vorrebbero, dunque, portare a casa il successo per allontanare le avversarie dietro ed avvicinarsi al Napoli secondo, reduce dal passo falso contro la Roma.

La sfida sarà diretta dall’arbitro Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Gli assistenti designati sono Vuoto e Manganelli e Manganiello come quarto ufficiale. Infine al VAR sono presenti Rocchi e Alassio. Ecco gli highlights di Lazio-Inter:

LAZIO-INTER 0-1 – Mauro Icardi segna il gol del vantaggio al 28′! L’attaccante dell’Inter era nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all’interno dell’area e da li riesce a siglare.

LAZIO-INTER 0-2 – Marcelo Brozovic raccoglie il rimbalzo e dal limite lascia partire un bel tiro che termina in rete all’angolino basso di sinistra. Thomas Strakosha si lascia sorprendere ed è raddoppio Inter!

