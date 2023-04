Lazio-Juventus, Di Bello voto 4.5 – Gestione confusa

La Lazio vince contro la Juventus ma sui giornali a far parlare è la direzione del direttore di gara Di Bello

Sulla Gazzetta dello Sport è volato un 4.5 per l’arbitro nel posticipo di Serie A. Motivazioni? «La sfida rischia di sfuggirgli di mano, la gestione è confusa e non mancano dubbi su situazioni decisive: perché non va mai a vedere il video in campo?».