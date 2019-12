Lazio Juventus: perché Lazzari può essere decisivo

Lazzari può essere una delle chiavi tattiche di Lazio-Juventus. Di recente i bianconeri stanno soffrendo nel coprire l’ampiezza

Di recente la fase difensiva della Juventus ha manifestato qualche titubanza, coi tempi del pressing non ottimali. Inoltre, il rombo ha il limite cronico della copertura dell’ampiezza, con le mezzali che devono compiere un lavoro gravoso in supporto del terzino. Tanto contro il Sassuolo che contro l’Atalanta, la Juve ha patito i cambi di gioco sul lato debole (un esempio nella slide sopra, con Sandro in inferiorità numerica).

Grazie a Manuel Lazzari, la Lazio può mettere in difficoltà i bianconeri in questo aspetto tattico. La costante spinta dell’ex Spal rischia di trovare scoperta la Juve. Per questo è necessario che la mezzala sinistra aiuti Alex Sandro nel migliore dei modi.