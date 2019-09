Lazio, la rivelazione di Tare: «Abbiamo previsto un premio per i giocatori»

Lazio, la rivelazione del direttore sportivo Tare: «Quest’anno abbiamo anche previsto un premio per i giocatori»

E’ una Lazio ambiziosa quella che si è presentata ai nastri di partenza della nuova stagione. E il club non fa nulla per nascondere questo spirito. Come confermano le parole di Tare rilasciate a Il Corriere della Sera.

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo biancazzurro. «La nostra è una grande squadra, c’è anche il premio Scudetto per il gruppo. Ma i tifosi sono un po’ freddi». le sue parole.