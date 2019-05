Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato del momento dei biancocelesti in vista della finale di Coppa Italia

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo addetto alla sicurezza D’Angelo. Il numero uno laziale ne he ha approfittato per parlare anche della finale di Coppa Italia di domani.

Così Lotito: «Mi auguro che domani sia una giornata di sport, di orgoglio a questa appartenenza e che i tifosi abbiano un comportamento consono a questi valori, la Lazio ha i colori delle Olimpiadi che sono la parte suprema dello sport – riportano i colleghi di lazionews24.com – Domani voglio una giornata di totale pacificazione e sul campo gradiremo che i nostri giocatori dimostrino la stessa determinazione che hanno i nostri tifosi. Questa forte passione deve essere il linguaggio dei tifosi attraverso la squadra. Sarà una partita delicata e quindi ci tenevo a fare un appello dando tutta la disponibilità da parte della società sia ai tifosi che alle istituzioni».

