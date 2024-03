Lazio, Lotito è furibondo: possibile ritiro punitivo fino al Frosinone

Il ko con l’Udinese è stato il dodicesimo della stagione. Ora la Lazio deve chiudere al meglio la stagione tra Serie A e Coppa Italia

La sconfitta della Lazio contro l’Udinese è stato il dodicesimo ko stagionale. Numeri impressionanti per una squadra del calibro della Lazio. Per questo Claudio Lotito era furioso ieri sera, secondo quanto riferito da Sky.

Già da oggi, l’idea è quella di un ritiro punitivo fino alla sfida di sabato contro il Frosinone, un derby regionale in trasferta che non può e non deve vedere l’ennesima sconfitta.