Lazio, Lotito non molla Fabiani: previsto un incontro

La Lazio e Lotito non mollano Fabiani, ex diesse della Salernitana. Previsto un incontro a cena per convincere il dirigente

Lotito non vuole lasciare andare Fabiani. L’ex diesse della Salernitana, ha in ballo un’offerta del Catanzaro, ma il patron della Lazio potrebbe incontrarlo a cena nei prossimi giorni per presentargli un progetto importante.

L’idea di Lotito è quella di metterlo a supervisione del settore giovanile al fianco di Bianchessi. Lo riporta il Messaggero.