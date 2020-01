Lazio: Luis Alberto è in costante movimento

La mobilità di Luis Alberto è fondamentale per la manovra della Lazio. A seconda della situazione, si fa trovare nel posto giusto

Tra i molti miglioramenti di Luis Alberto, c’è la capacità di saper leggere la singola situazione. Quando la Lazio non riesce a impostare bene da dietro, lo spagnolo si abbassa in supporto di Lucas Leiva. Quando invece c’è la soluzione di passaggio in verticale, l’ex Deportivo oscilla bene tra le linee, muovendosi in avanti.

Un esempio nella slide sopra. Il 442 della Sampdoria copre malissimo il campo, Luiz Felipe ha una comoda soluzione di passaggio per Luis Alberto. La Lazio riesce quindi a consolidare e dominare per vie centrali.