Milinkovic Savic ha svolto questa mattina le visite mediche e ora è pronto a raggiungere i compagni della Lazio ad Auronzo.

Quando arriverà in ritiro per il serbo ci sarà un colloquio serrato con la società per capire il futuro del centrocampista.