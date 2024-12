Lazio, la mossa a sorpresa di Baroni contro il Parma

La squadra della Capitale dovrà fare a meno di Dia e Vecino in occasione della sfida agli emiliani

Difficilmente ci si poteva aspettare una Lazio così ad inizio anno, ma il lavoro di Baroni è lodevole e a dimostrarlo sono i risultati sul campo. In caso di vittoria con il Parma, i biancocelesti metterebbero a referto la decima vittoria in campionato.

L’occasione è ghiotta poiché la sfida contro i crociati anticipa una match ad alta quota come Fiorentina-Inter, entrambe insieme all’Atalanta a pari punti proprio con la Lazio che potrebbe dunque guadagnare punti o su una delle due o addirittura su entrambe.

Come racconta il Corriere dello Sport, Baroni non potrà contare né sua Dia né su b. L’ex attaccante della Salernitana punta a tornare in Coppa Italia contro il Napoli mentre l’uruguaiano rischia di restare fuori un po’ di più.

Nel ruolo di trequartista in campionato invece salgono le quotazioni di Dele-Bashiru che si piazzerà alle spalle di Castellanos accompagnato a destra da Isaksen e a sinistra da Zaccagni che in caso di gol andrebbe a quattro di fila.