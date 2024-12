Lazio-Napoli, i Top e i Flop: la magica serata di Noslin, Conte tradito dalle riserve in difesa e da Raspadori

Tutti i voti ed i giudizi della sfida tra Lazio-Napoli, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e terminata 3-1 per i biancocelesti

La Lazio accede ai quarti di finale, il Napoli dice addio a quello che rappresentava l’unico altro obiettivo della sua stagione. Il 3-1 di ieri sera all’Olimpico avrà immediatamente una rivincita domenica sera in campionato a campi invertiti. Nell’attesa di vedere cosa succederà al Maradona, la sfida di Coppa Italia ha messo in luce un’eccellenza assoluta e molte performance al di sotto della sufficienza. Ecco i voti de La Gazzetta dello Sport, 8 per il top, 4,5 per i flop.

I TOP

NOSLIN: «Sceglie la serata giusta per sbloccarsi. Una tripletta fantastica, anche per la varietà. Da prima punta rende meglio. La sua avventura alla Lazio comincia ora».

I FLOP

RASPADORI: «Tiene in gioco Noslin sull’1-0. Poi sbaglia il palleggio che avvia il raddoppio. Nel suo ruolo poteva essere un’occasione: sprecata».

ZERBIN: «Non è un terzino e si vede. Dalle sue parti Zaccagni fa ciò che vuole e la Lazio entra con facilità. Serata amara, da dimenticare».

MARIN: «Seconda stagionale, non c’è intesa con Juan Jesus e Zerbin. Si fa bruciare da Noslin nell’azione del rigore, balla spesso».

JUAN JESUS: «Capitano per una sera, ma è una di quelle complicate. Prova a mettere l’esperienza, ma soffre il passo a marce alte delle punte laziali».

SPINAZZOLA: «Una serata in apnea, con la Lazio che sfonda dalla destra per poi colpire dalle sue zone. E lui non riesce quasi mai a metterci una pezza».