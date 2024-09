Lazio, Pillon: «Castrovilli? NON mi è piaciuta una COSA, l’ADDIO di Immobile rischia di PESARE»

Le parole di Giuseppe Pillon sull’inizio di stagione e le prospettive della Lazio in Serie A. I dettagli

Giuseppe Pillon ha parlato in esclusiva a LazioNews24 dell’inizio di stagione della Lazio.

Baroni ha spesso sottolineato il fatto che ama lavorare con quello che ha, ma da tecnico le chiedo quale degli addii rischia di pesare di più nello spogliatoio e dal punto di vista tattico? Se lei avesse potuto avere la possibilità di incidere nelle scelte del club, quale dei giocatori ceduti avrebbe fatto in modo che restasse?

«Immobile senza dubbio, perchè è un calciatore che dà delle garanzie importanti e non so per quale motivo sia andata a finire cosi tra il giocatore e la Lazio. Non c’è più stata quella unione che era evidente inizialmente, ma sono allo stesso tempo sicuro che Baroni saprà reagire nel miglior modo possibile a questo addio di Ciro e trovare l’elemento giusto che possa sostituirlo. Ciro sinceramente l’avrei tenuto alla Lazio, anche perchè avere attaccanti italiani forti è un grande vantaggio per il club e in particolare per la Nazionale, visto che attualmente ce ne sono pochissimi».

Per quanto riguarda i nuovi arrivi, quale giocatore la sta convincendo di più e quale invece ritiene essere ancora indietro al cospetto delle idee tattiche di Baroni? Concorda nella scelta di tagliare fuori dalla lista Castrovilli in Europa?

«Castrovilli è un giocatore molto forte e se sta bene fisicamente potrà essere un elemento fondamentale per la Lazio. Per quanto riguarda chi risulta essere indietro è difficile poter rispondere perchè la stagione è appena iniziata e per poter dare un giudizio certo bisogna aspettare 5-6 partite. Anche le coppe potranno dare modo a tutti i calciatori di potersi mettere in mostra. L’esclusione di Castrovilli? E’ un giocatore con grandi qualità e potenziale quindi mi trovo in disaccordo con la scelta di escluderlo dalla lista Uefa».

