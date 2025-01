Lazio Real Sociedad, aggressione ai tifosi spagnoli nella notte, 9 feriti: la condanna del club

Lazio Real Sociedad, aggrediti nella notte i tifosi spagnoli nel centro città: 9 i feriti, uno in condizioni grave: il comunicato della squadra biancoceleste

Si alza la tensione a Roma in vista di Lazio Real Sociedad di questa sera dopo le aggressioni nei confronti dei tifosi spagnoli. I tifosi baschi, come riportato dal Corriere della Sera, ieri sera erano in una settantina in un locale del centro, quando sono stati attaccati dagli ultras biancocelesti: nove i feriti, uno in gravi condizioni. La società biancoceleste ha espresso, tramite un comunicato, una netta condanna dei fatti di ieri notte. Di seguito il comunicato.

«In attesa degli sviluppi investigativi sui fatti accaduti nella notte, la S.S. Lazio nel condannare ogni forma di violenza, offre alle autorità la massima collaborazione e, all’esito delle indagini, ove accertato il coinvolgimento di appartenenti alla propria tifoseria, agirà duramente applicando le più rigide misure».