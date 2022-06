Lazio, Romero: «Grande club, soddisfatto della mia scelta»

Luka Romero si è raccontato in una lunga intervista a beIN Sports: le dichiarazioni del centrocampista della Lazio

LAZIO – «La Lazio è un grande club , quando ero al Maiorca non pensavo di poter venire qui, sono molto soddisfatto di questa scelta. I compagni mi hanno aiutato molto quando sono arrivato. Ascolto ciò che mi dicono i calciatori più esperti. Loro mi danno molti consigli, ed io cerco di tenerne conto perché quella è la cosa più importante. Sono molto soddisfatto di essere qui alla Lazio. Non so cosa mi riserverà il futuro. Io voglio continuare su questa strada, sono soddisfatto di tutto».

