Lazio-Sampdoria highlights e gol: le azioni salienti dell’anticipo serale della 15ª giornata della Serie A 2018/2019

Lazio-Sampdoria chiude la serie di anticipi della 15ª giornata della Serie A che ha già visto in campo quasi tutte le big del campionato Juventus, Inter, Roma e Napoli. La formazione di Filippo Inzaghi torna in casa per cercare di tornare al successo dopo il pareggio in trasferta contro il Chievo Verona. Allo stadio Olimpico della Capitale arriva la Sampdoria di Giampaolo, reduce da due successi consecutivi. L’obiettivo dei biancocelesti è quello di riprendersi il quarto posto strappatogli dal Milan nello scorso turno di campionato, mentre quello del club ligure è avvicinarsi il più possibile alla zona Europa, attualmente lontana solo 2 punti.

A dirigere la gara dell’Olimpico è l’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Di Vuolo. Quarto ufficiale è Lorenzo Illuzzi, mentre al Var sono stati designati Pairetto e Manganelli. Ecco gli highlights di Lazio-Sampdoria:

LAZIO-SAMPDORIA 0-1 – Fabio Quagliarella raccoglie un ottimo traversone in area di rigore di Nicola Murru e da due passi deposita in rete alle spalle dell’incolpevole portiere!