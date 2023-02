Lazio, Sarri: «Deluso dal risultato, non dalla prestazione»

Le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta della Lazio nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus

Maurizio Sarri ha parlato a Sportmediaset dopo la sconfitta della Lazio in Coppa Italia contro la Juve. Di seguito le sue parole.

PRESTAZIONE – «Io sono deluso dal risultato, dalla prestazione no. Abbiamo concesso pochissimo, siamo stati carenti davanti. Abbiamo fatto una partita ordinata. Siamo mancati nel riempimento d’area e per iniziative importanti negli ultimi metri visti che loro ci aspettavano così bassi. La possibilità di andare negli spazi era ridottissima. Ci dispiace uscire ma non siamo delusi dalla prestazione».

INFORTUNIO IMMOBILE – «L’infortunio di Immobile ha costretto i ragazzi davanti a giocare tante partite a gennaio e abbiamo perso un pò di brillantezza. Praticamente è un mese che non ci alleniamo più, il rientro di Ciro dovrebbe facilitarci da questo punto di vista».

MILINKOVIC IN PANCHINA – «Milinkovic non è partito titolare perchè aveva fatto quasi 100 minuti nelle ultime 5-6 gare, oggi doveva fare uno spezzone. La Coppa Italia è importante, ma ci sono altre situazioni che non possiamo sottovalutare. A metà stagione ha già tremila minuti sulle gambe, ci sta che oggi facesse uno spezzone».

POST MONDIALE – «La reazioni al Mondiale penso siano individuali e condizionate da quello che è successo alle rispettive Nazionali. Vecino dal punto di vista mentale non l’ho visto benissimo, Sergio dal punto di vista fisico. Ora mi sembrano recuperati però ogni situazione è diversa a livello individuale».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM