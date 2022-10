Lazio, Sarri: «Il nostro rendimento in Europa è stato condizionato da una partita sbagliata»

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Midtjylland

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani sera contro il Midtjylland. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

RENDIMENTO IN EUROPA – «Rendimento condizionato da una partita sbagliata. Per il resto abbiamo fatto quello che dovevamo. Poi a livello mediatico, il Salisburgo è in Champions, lo Sturm Graz che se la sta giocando con loro punto a punto no».

