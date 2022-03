Lazio, Sarri: «Nessun approccio, il primo gol ci ha tagliato le gambe. Così non è bello»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Roma-Lazio: queste le dichiarazioni del tecnico del club biancoceleste

APPROCCIO – «Non è esistito, casomai la reazione. Il primo gol ci ha inibito e tagliato le gambe, abbiamo abbassato subito la testa. Mi dispiace per il pubblico che a questa partita ci tiene tantissimo e perderla così non è bello».

REAZIONE – «Penso siamo andati in nervosismo, abbiamo sbagliato palloni che solitamente non sbagliamo. La testa ci è andata via, non siamo rimasti lucidi e tranquilli. Avevamo 90 minuti per mettere le cose a posto e non ce l’abbiamo fatta».

STRASCICHI – «Questa è una squadra che dopo sconfitte reagisce, stasera ci lascia perplessi».

GOL SUBITI E CAMBI GIOCO – «Le difficoltà tattiche passanoin secondo ordine, potevamo averne un milione, perchè la spia era in off. Una squadra che non ha trovato la forza di reagire, i movimenti in campo erano ritardati e palle perse in modo banale, che ci hanno esposti alle ripartenze. Penso tutto una conseguenza del nostro stato d’animo».

