Lazio, Sarri vuole un vice Immobile: la situazione

Calciomercato Lazio: Maurizio Sarri ha chiesto un vice Immobile. La situazione dei biancocelesti in ottica gennaio

Maurizio Sarri ha idee precise in riferimento al prossimo mercato di gennaio. La necessità di un vice Immobile più affidabile (soprattutto dal punto di vista del rendimento) di Muriqi era lampante già da settimane, l’infortunio di Ciro, il secondo stagionale, ne ha acuito l’esigenza.

Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il tecnico toscano ha chiesto alla società l’arrivo di una punta. Si è fatto il nome di Botheim ma non ha trovato particolari riscontri. Sarri vuole che venga risolta anche la situazione relativa al centrale di difesa e al terzino sinistro. Le uscite di Vavro ed Escalante, oltre a quella di Muriqi, potrebbero agevolare il compito. Infine, la società dovrà prendere una decisione anche sul reparto dei portieri. Sia Reina che Strakosha sono in scadenza di contratto e nonostante lo spagnolo abbia il rinnovo automatico di un anno in caso di qualificazione europea, tra gennaio e giugno andrà preso un estremo difensore di livello.

